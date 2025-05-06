Силуанов пояснил позицию Минфина по расширению льготной ипотеки

Министерство финансов России выступает против расширения льготной семейной ипотеки на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Об этом заявил на брифинге глава министерства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Да, действительно, мы выступили против этого, потому что те обязательства, которые мы набрали, они в условиях финансовых ограничений непростые для бюджета. Поэтому сейчас расширять возможности для семейной ипотеки… мы выступили против, и это вполне сегодня обоснованно», — сказал Силуанов.

В начале марта РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля сообщало, что правительство обсуждает вопрос расширения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет.

Сегодня льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Минимальная ставка по программе составляет от 6%.