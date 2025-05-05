Какие пенсионеры могут остаться без жилья, объяснили в Росреестре

Представители пожилого возраста могут потерять своё жильё всего за несколько минут.

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Росреестр предоставил подробные разъяснения по этому вопросу, сообщает ИА DEITA.RU.

В ведомстве отметили, что пожилые россияне наиболее уязвимы к риску утраты своей квартиры. Это связано с тем, что по действующему законодательству достаточно одной подписи собственника на договоре купли-продажи, чтобы право собственности перешло к новому владельцу.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова объяснила, что процесс расчёта осуществляется довольно просто: в договор включается пункт о том, что покупатель передал продавцу всю сумму наличными, и обе стороны подтверждают факт оплаты своей подписью.

При этом, как подчеркнула специалист, регистрация права собственности в ЕГРН не является обязательной: покупатель может добиться внесения записи в реестр через суд, указав на то, что продавец получил деньги, но не выполнил обязательство по подаче заявления в Росреестр.

Учитывая эти правила, ведомство предостерегло всех владельцев недвижимости о риске утраты права собственности на своё жильё против их воли в случае случайной подписи соответствующего документа. Мошенники активно используют невнимательность собственников, особенно пожилых людей.

Например, пенсионеру могут позвонить и представиться сотрудниками МВД, ФСБ или Росреестра, сообщив о том, что его квартира под угрозой: либо злоумышленники оформили поддельную доверенность на продажу его жилья, либо взяли кредит под залог квартиры.

Основная цель аферистов — убедить пожилого собственника в необходимости срочно заключить фиктивную сделку по продаже своей квартиры, чтобы она не досталась вымышленным мошенникам. Многие люди верят мошенникам и действительно продают своё жильё, передавая деньги преступникам, пишет портал «Дом Mail».