В России снизилась стоимость строительства частных домов

Стоимость строительства частного дома в большинстве регионов России снизилась на 10-15%. Об этом сообщил ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев «Известиям».

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По словам Кокарева, это связано с падением цен на газобетон, силикатные блоки и керамзитоблоки, пользующиеся популярностью в строительстве домов.

Кроме того, на стоимость постройки дома повлияла ситуация на рынке строительных услуг в 2025 году. Кокарев утверждает, что строительный сезон начался с меньшим спросом в сравнении с предыдущими годами. Это связано с введением эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) и низкой доступностью кредитных ресурсов.

«На этом фоне часть основных строительных материалов, которая традиционно дорожает на старте строительного сезона, оказалась дешевле на 25-30%, чем годом ранее», – заявил инженер.

Тем не менее, Кокарев убежден, что снижение цен – временное явление, и уже летом на фоне повышения спроса на строительство частных домов ожидается их рост.

До этого Сбер открыл первую возобновляемую кредитную линию под эскроу-счет на ИЖС. По словам топ-менеджера банка, такой формат существенно сэкономит время и деньги бизнеса, а также способствует развитию этой отрасли.