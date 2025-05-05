В России подорожает аренда квартир

Стоимость аренды квартир в России может вырасти в июне-сентябре 2025 года после многомесячного падения, сообщил ТАСС руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов.

"Рост будет в июне-сентябре в пределах 10-15%. Затем до конца года ожидается коррекция ставок после их сезонного увеличения на фоне повышенного спроса. Дело в том, что летом заканчивается большинство договоров и договоренностей, растет активность арендаторов, которые решили (или оказались вынуждены) что-то поменять", - рассказал ТАСС эксперт.

По его словам, до конца мая ожидается снижение ставок на 1-2%.

"Ставки долгосрочной аренды квартир в РФ снижаются уже восьмой месяц подряд - с середины сентября 2024 года. Замедление тренда в марте и апреле 2025 года не фиксируется. Если в феврале 2025 года аренда "однушек" стала на 0,7% дешевле, то в марте и апреле снижение заметно сильнее (минус 1,3%)", - отметил Попов.

Он добвил, что с начала осени 2024 года расценки на аренду "однушек" снизились на 9%, "двушки" стали на 13% дешевле. В частности, в Москве средняя стоимость аренды "однушек" составляет 64 тыс. рублей в месяц, в Московской области - 40,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 39,5 тыс. рублей, в Казани - 30,3 тыс. рублей в месяц.

По словам главного аналитика "Миэль" Екатерины Бережновой, с января в Москве стабильно увеличивается количество квартир, предлагаемых в долгосрочную аренду. В январе объем предложения вырос в среднем на 6% по округам, а в феврале - еще на 4%.