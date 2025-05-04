Россияне переходят на советский способ покупки квартир

В условиях высоких ипотечных ставок снова становится актуальной забытая схема приобретения жилья, популярная в советские времена: люди обменивают квартиры, доплачивая разницу между их стоимостью.

Об этом сообщил финансовый эксперт и автор Телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в интервью порталу «Прайм», передает ИА DEITA.RU.

Специалист отметил, что эта схема использовалась в России на протяжении всего времени после распада СССР, однако в последнее время её популярность значительно возросла. В настоящее время обмен квартиры рассматривается россиянами как альтернатива оформлению ипотеки.

«Суть процесса проста: покупатель А хочет обменять, например, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Далее возможны два сценария: либо продавцу двухкомнатной квартиры понравится его однушка, либо ему придется искать покупателя на свою квартиру. Обычно происходит именно второй вариант, но случаи успешного первого варианта тоже не редкость», — пояснил Кричевский.

По словам эксперта, схема обмена не исключает возможность получения заемных средств, но позволяет взять кредит на меньшую сумму. Он привел пример: покупка двухкомнатной квартиры стоимостью 15 миллионов рублей за однокомнатную стоимостью 10 миллионов с 1-2 миллионами собственных средств и 3-4 миллионами кредита. Эксперт также предположил, что в этом году количество таких сделок может значительно увеличиться.