Россиянам сообщили, что изменится в законах в мае 2025 года

В России в мае 2025 года вступают в силу законы, которые касаются условий выкупа земли, порядка уведомления собственников о выделе машино-мест, устранения ошибок в ЕГРН, а также жилищных выплат ведомственным сотрудникам. Об этом пишет РБК.

Так, с 1 мая в Московской области изменились условия выкупа земли. Речь идет об участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного подсобного хозяйства — вне зависимости от категории земли.

«Ранее собственники домов могли оформить участок под своим строением по ставке 3% от кадастровой стоимости. Теперь ставка увеличена до 60%. При этом у арендаторов земельных участков есть еще время для выкупа по прежней цене — до 1 мая 2026 года», — уточнил юрист Филипп Терехин.

По его словам, этот срок действует, если договор аренды заключен до вступления в силу постановления, то есть до 1 мая 2025 года.

Увеличение стоимости выкупа земли, пояснил специалист, напрямую связано с необходимостью пополнения бюджета области и соответствует федеральному тренду.

Управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов заметил, что выкупная цена участков, расположенных в Зарайске, Шаховской, Лотошино, Луховицах и Электрогорске, переданных для социально-культурного, коммунально-бытового назначения или инвестиционных проектов, сохранится в размере 7,5%.

Юрист подчеркнул, что выкупная цена участков из земель сельскохозяйственного назначения также останется неизменной, сохранится ставка 3%.

4 мая вступит в силу порядок уведомления долевых собственников о выделе машино-мест. Уведомления будут направляться по электронной почте в форме ссылки на электронные документы, размещенные на сайте Росреестра.

4 мая также вступит в силу приказ Росреестра, согласно которому вносятся точечные поправки в порядок изменения сведений ЕГРН о местоположении границ земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при исправлении реестровой ошибки.

Кроме того, с 30 мая заработает закон, согласно которому право на единовременную жилищную выплату сохранят за сотрудниками ФССП, ФСИН, пожарной службы и таможни, уволенными без права на пенсию по не зависящим от них обстоятельствам.