В Москве дешевеет аренда квартир: сколько теперь стоит снять жилье

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в Москве на конец апреля 2025 года составила около 84 тысяч ₽ в месяц, пишет «Ведомости» со ссылкой на данные «Яндекс аренды». По сравнению с сентябрём 2024 года, когда ставки аренды достигли рекорда, показатель снизился на 26,3%. По отношению к апрелю 2024 года съёмное жильё подорожало на 3,7%.

По данным «Яндекс аренды», однокомнатные квартиры за восемь месяцев подешевели на 17% до 66 тысяч ₽ в месяц. По оценке «Циана», средняя стоимость аренды однушек в Москве в апреле составила 64 тысячи ₽, что на 11% ниже, чем в сентябре 2024 года. Съёмные двушки стоят в среднем 103,3 тысячи ₽ в месяц — на 18% дешевле, чем на пике. «Этажи» приводят похожие цифры: 67,3 тысячи ₽ в месяц за однушку и 109,2 тысячи ₽ за двушку.

Однако речь идёт о запросах собственников, отмечает ведущий эксперт по недвижимости «Этажей» Павел Марковский. По его словам, в реальности квартиры сдаются в 1,5–2 раза дешевле: однокомнатные — за 40–45 тысяч ₽, двухкомнатные — за 50–55 тысяч ₽ в месяц. В сентябре средняя скидка составляла 25–30%, а в апреле прошлого года — 15–20%. Минимальные ставки в старой Москве без учёта Зеленограда снизились до 25 тысяч ₽ в месяц — таких цен не было с июля 2023 года, говорят в «Инком-недвижимости». Это свидетельствует о снижении активности на рынке аренды жилья, полагают эксперты.