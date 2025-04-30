Как изменилась ситуация с малогабаритными квартирами в Москве

Год назад в Москве ввели запрет на проектирование квартир площадью 28 кв. м и меньше. С тех пор число таких предложений в новостройках столицы сократилось почти на четверть (24,2%). При этом число жилых комплексов с малогабаритными вариантами, напротив, выросло на 13,5%, выяснили аналитики компаний «Метриум» и SIS Development.

На первичном рынке столицы (включая Новую Москву) сегодня представлено 7011 квартир (без учета апартаментов) площадью не более 28 кв. м. Год назад в продаже находилось 9253 таких квартир. В то же время количество ЖК, где продаются подобные лоты, выросло со 141 до 160.

Парадокс с годовым приростом числа жилых комплексов с малогабаритными предложениями, вопреки запрету, легко объясним, говорит основатель SIS Development Ярослав Гутнов. По его словам, после решения властей еще стартовали проекты, получившие разрешение на строительство до введения ограничений. Во-вторых, в некоторых комплексах девелоперы не выводили ликвидные небольшие лоты в продажу на этапе котлована.

Больше всего малогабаритных квартир продается в новостройках массового сегмента - 2753 лотов. В ЖК бизнес-класса в экспозиции представлены 1615 таких лотов, премиум-класса – 82, в новостройках Новой Москвы – 2561, а в элитных проектах – ни одного.

Квадратный метр в малогабаритных квартирах на первичном рынке Москвы сегодня обойдется в среднем в 426 тысяч рублей, подсчитали аналитики. За год средняя цена выросла на 12,6%. Самую дешевую малогабаритную квартиру сегодня можно купить во Внуково – 19,2 кв. м обойдутся в 4,4 млн рублей. Максимальная стоимость зафиксирована за квартиру площадью 27,4 кв. м в Пресненском районе - 30,2 млн рублей.