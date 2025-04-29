Мишустина призвали встать на защиту «обманутых дольщиков»

В Госдуме призвали правительство оказать поддержку «обманутым дольщикам». С соответствующим предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает телеканал «360».

Миронов считает необходимым обеспечить защиту пострадавших покупателей жилья в новостройках. Согласно статистике, которую в качестве аргумента приводит парламентарий, в России зафиксировано свыше 3 тысяч случаев подобного мошенничества.

«Они вкладывали свои собственные средства или брали ипотеку на льготных условиях для покупки домов в коттеджных поселках, жилье вовремя не получили и теперь вынуждены платить банкам с повышенными процентами», — возмутился он.

В качестве мер поддержки депутат рекомендует правительству сдержать повышение ипотечных ставок и ввести кредитные каникулы до окончания строительства объектов. Данную инициативу глава фракции направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось о значительном снижении числа банкротств среди отечественных застройщиков за последние пять лет. Так, в сравнении с 2020 годом количество несостоятельных девелоперов сократилось почти в десять раз.