В Москве дешевеет аренда: в каких районах ставки снизились больше всего

В I квартале 2025 года аренда квартир в Москве более всего подешевела в районах Чертаново Северное и Лосиноостровский. Снижение составило более 20%, медианная ставка аренды достигла 65,1 тысячи рублей и 56,9 тысячи рублей соответственно, подсчитали в «Яндекс Аренде» для «Газеты.ру».

В Раменках аренда подешевела на 17,5% за квартал, до 152,9 тысячи рублей в среднем. В районе Тропарево-Никулино снижение составило 16,7% (медианная ставка — 87,1 тысячи рублей в месяц), в Вешняках — 15,6% (до 51,3 тысячи рублей в месяц).

В Южном Тушине средняя цена аренды упала на 15,5%, до 60 тысяч рублей, в Зябликове — на 15,4%, до 59, 4 тысячи рублей, в Бирюлеве Восточном — на 15,2%, до 57,5 тысячи рублей. В районах Ново-Переделкино и Бирюлево Западное аренда подешевела на 14,9% — до 65,7 тысячи рублей и 51,1 тысячи рублей соответственно.

Ставки на аренду квартир в Москве начинаются с 40 тысяч рублей

В «Яндекс Аренде» объясняют снижение ставок аренды увеличением экспозиции. Например, в Южном Тушине число сдаваемых квартир за квартал выросло на 6,1%, а в Бирюлеве Западном — сразу в 2,3 раза. В целом количество объявлений увеличилось на 8,2% за март и на 27,5% за квартал. Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в столице по всем типам комнатности в марте 2025 года составила 82 тысячи рублей, снизившись на 3,2% за месяц и на 10,2% за квартал.