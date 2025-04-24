ЦБ установил лимиты для банков по выдаче рискованной ипотеки

Банк России решил установить в третьем квартале 2025 года макропруденциальные лимиты (МПЛ), сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, ЦБ устанавил нулевое значение МПЛ для кредитов на приобретение строящегося (ДДУ) и готового жилья, показатель долговой нагрузки (ПДН) по которым превышает 80%. Это значит, что банки не смогут выдавать ипотечные кредиты закредитованным клиентам.

Также Центробанк установил МПЛ и для менее рискованной ипотеки:

2% — для ДДУ, по которым ПДН превышает 50%, первоначальный взнос меньше 20%; 5% — для ДДУ, по которым ПДН не превышает 50%, первоначальный взнос меньше 20%; 10% — для не ДДУ, по которым ПДН превышает 50%, LTV (Loan-to-Value, отношение размера основного долга к стоимости предмета залога) превышает 80%; 10% — для не ДДУ, по которым ПДН не превышает 50%, LTV превышает 80%

«Поскольку лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов», — считают в ЦБ.

Как следует из данных регулятора за первый квартал 2025 года, только доля кредитов на готовое жилье с ПДН меньше 50% и LTV больше 80% немного превышала будущее значение МПЛ: 11% при запланированном лимите в 10%.

Вместе с тем, ЦБ снизит надбавки по наиболее рискованным кредитам с запретительного уровня с 1 июля 2025 года, так как рост выдач такой ипотеки будет ограничен МПЛ.

Полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке регулятор получил 1 апреля 2025 года, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, Банк России устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения МПЛ по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог автомобиля. Для банков и микрофинансовых организаций (МФО) лимиты также отличаться не будут. Кредиты с ПДН 50%-80% будут ограничены долей в 20%, с ПДН 80%+ — пятью процентами.

«Это ограничение установлено с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для граждан, приобретающих автомобили», — отметили в ЦБ.

В то же время, долю нецелевых залоговых займов банкам и МФО придется снижать. Как следует из данных регулятора, в первом кваратале 2025 года доля кредитов с ПДН 50%-80% в этом сегменте составляла 29% (при планирующемся лимите в 20%), с ПДН 80%+ — 15% при планах ЦБ ограничить ее 5%-ми.

Банк России также сохранил график установления национальной антициклической надбавки (АЦН).