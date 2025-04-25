Россиянам объяснили, как гасить ипотеку с помощью вкладов

Каждый второй вкладчик за счёт процентов может закрывать половину ипотечного платежа, а каждый десятый — 100%, подсчитали в ВТБ. По данным банка, большинство заёмщиков выплачивают ипотеку по ставке до 12% годовых. В среднем они направляют на погашение кредита 30 тысяч ₽ в месяц, при этом у 68% клиентов ежемесячный платёж ещё меньше. Это связано с тем, что многие заёмщики оформили ипотеку до резкого повышения ключевой ставки, а также воспользовались льготными программами.

В то же время около 60% вкладчиков ВТБ держат на депозите порядка 900 тысяч ₽. При ставке от 20% годовых они могут ежемесячно получать 15 тысяч ₽ пассивного дохода — это половина среднего платежа по ипотеке. Большинство из них воспользовались «временем вкладчика», когда ставки держались на пиковых значениях, достигая 24% годовых.

«Даже сегодня ставки сохраняются на уровне 20%, что позволяет получать доходность, значительно сокращающую ежемесячные расходы на ипотечный кредит. Каждый десятый вкладчик с такими ставками может закрывать за счёт процентов ипотечный платёж полностью», — отметили в банке.

Эксперты ВТБ прогнозируют, что двузначные ставки по вкладам сохранятся до конца 2026 — начала 2027 года.