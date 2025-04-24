Назван способ выгодно сдать квартиру в аренду

Евроремонт поможет значительно повысить стоимость аренды квартиры. О том, как выгодно сдать жилье, рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

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По его словам, на цену аренды квартиры в большей степени влияет удачная локация. Однако если на этот фактор повлиять уже нельзя, повысить ценник можно за счет хорошего ремонта.

«Универсальный и практичный ремонт «под евро» (свежая светлая покраска, минимальная мебель), наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10-20 процентов дороже, чем такую же, но не подготовленную квартиру», — объяснил эксперт.

Бахтин добавил, что лучше всего сдавать квартиру по рыночной стоимости. При занижении цены доход будет минимальным, а при завышении существует высокая вероятность, что арендаторы быстро съедут, найдя хороший вариант дешевле.

Ранее заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова спрогнозировала, что в ближайшем будущем собственники могут начать предоставлять скидки в размере пяти-семи процентов на съемное жилье. Однако тренд коснется не всех объектов.