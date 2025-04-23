Анапские отельеры готовы снизить цены для привлечения туристов

Анапские отельеры готовы снизить цены в ближайший месяц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Собеседник считает, что стоимость проживания может упасть не для всех туристов. Однако, по его словам, цены будут более низкими для тех, «кто успеет в ближайший месяц, если море для них не принципиально». Существуют курорты, где представлено 25 отдельных бассейнов, отметил эксперт. Как уточнил он, «есть где позагорать и покупаться».

Богданов обратил внимание на существенное снижение туристического потока в регионе. Оно оценивается в 35-40% в сравнении с 2024-м. Он назвал это «очень большой просадкой».

«Отельеры двигаются по цене. Они могут больше внимания уделять тем туристам, которые на удивление для многих, говорят: “Мы приедем, поддержим Анапу. Хотелось бы чуть-чуть подешевле, скидку, но мы готовы поддерживать наш любимый курорт”. Таких людей очень много», - добавил Богданов.

Ранее в Роспотребнадзоре признали непригодными для купания 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе. В ходе проверок были обнаружены серьезные нарушения санитарных норм в отношении морской воды и песка.