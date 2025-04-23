Сбер назвал районы Москвы с самыми высокими ценами на новостройки

Самые дорогие районы Москвы по стоимости жилья в новостройках — Якиманка, Тверской и Арбат, выяснили эксперты аналитического центра «Домклик». Аналитики изучили предложения в столичных новостройках в апреле 2025 года, рассчитали медианную стоимость квадратного метра для каждого района и умножили ее на площадь стандартной однокомнатной квартиры — 35 кв. м.

Так, в районе Якиманка квартира площадью 35 кв. м обойдется в 107,9 млн рублей. В Тверском на типовую однушку придется потратить 91,9 млн рублей, на Арбате для приобретения такой жилплощади понадобится 89,3 млн рублей. На четвертом месте по дороговизне квадратных метров — район Хамовники, где 35 кв. м жилья обойдутся в 67 млн рублей.

В других столичных районах, по данным «Домклик», медианная стоимость квартиры площадью 35 кв. м ограничена 35 млн рублей.

По сравнению с концом 2024 года медианная стоимость квадратного метра жилья в Москве выросла на 14%. Эксперты полагают, что рост обусловлен вымыванием предложения в нижнем ценовом сегменте. Более всего медианная стоимость выросла в районах Нагатино-Садовники (+49%), Чертаново Центральное (+37%), Пресненский (+34%), Москворечье-Сабурово (+33%), Нижегородский (+27%), Марьино, Филевский парк, Головинский и Измайлово (по +20%), Солнцево (+19%).

Есть и локации, где цены снизились. В лидерах — Ростокино (-36%), Царицыно (-23%), Гольяново (-14%), Марфино (-11%), Южное Медведково, Замоскворечье и Алтуфьево (по -10%), Бутырский (-9%), Хорошево-Мневники и Свиблово (по -6%).