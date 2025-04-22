В Москве изменили правила перепланировки многоквартирных домов

Правительство Москвы изменило постановление «Об организации переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах».

Изначальная редакция документа была принята еще в 2012 году — постановление вводит новые нормы и уточняет некоторые из ранее существовавших положений. Новые правки запрещают переносить радиаторы центрального отопления на балконы, веранды, террасы и лоджии, а также включать их площадь в общую площадь помещения. Помимо этого, власти столицы запретили прокладывать транзитные инженерные коммуникации через смежные помещения при изменении границ жилых квартир и проводить перепланировку помещений, если они затрагивают несущие конструкции дома — теперь для этого необходимо получить проект от автора проекта конкретного дома, либо проектной организации.

Среди прочих изменений в документе содержатся запрет на разделение машино-мест на боксы с помощью перегородок, запрет на создание и переделку входов в подвалы и первые этажи, а также запрет козырьков и навесов площадью более 10 кв. м.