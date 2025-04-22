Цены на жилье в Сочи и Москве сравнили

По стоимости столичной «однушки» можно приобрести две квартиры в Сочи. Расценки на жилье в двух городах сравнили в газете РБК.

По подсчетам издания, однокомнатная квартира в Москве стоит в среднем 12 миллионов рублей. В этот бюджет укладывается покупка целых двух квартир на вторичном рынке в курортном Сочи: одно- и двухкомнатной. В целом в такие ценовые рамки укладывается до 50-60 процентов всего жилого ассортимента в городе.

Согласно статистике компании «Этажи», за 12 миллионов рублей в районе Кудепсты, Хосты, Дагомыса или в центре Сочи можно приобрести полноценную однокомнатную квартиру с отличным ремонтом. В Лазаревском в 12 миллионов обойдется «двушка». Большую сумму придется заплатить за недвижимость в Красной Поляне и Сириусе. В Адлере, по данным сервиса «Яндекс недвижимость», по такой цене доступна двухкомнатная квартира с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом. В Приморье за 12 миллионов рублей предлагается 51-метровая квартира с собственным газовым котлом в пешей доступности от моря.

Средняя цена за квадратный метр жилья в Туапсе равняется 142 тысячам рублей. В пределах 12 миллионов рублей здесь оценивается порядка 80 процентов предложения на готовом рынке, включая и трехкомнатные лоты. Если же снизить стандарты до фонда постарше, за 12 миллионов можно найти и четырехкомнатную квартиру.

В Анапе медианная цена «квадрата» составляет 174,7 тысячи рублей. В Новороссийске она достигает 160,2 тысячи рублей. По стоимости «однушки» в Москве в этих городах предлагается порядка 80-85 процентов объектов. В целом за такую цену можно обзавестись двухкомнатной квартирой, но все зависит от наличия ремонта и района экспозиции. В Геленджике квадратный метр оценивается в 255 тысяч рублей, поэтому купить жилье в таком ценовом сегменте будет тяжелее. Однако, имея 12 миллионов рублей, в этом городе можно рассчитывать на двухкомнатную квартиру со свежим ремонтом площадью до 42 «квадратов».

Ранее россиянам рассказали о рисках при покупке дома в Сочи. Как пояснил риелтор, многие участки в курортной зоне не могут похвастаться развитой инфраструктурой. При этом спустя годы при перепродаже стоимость дома будет формироваться на основе цены земельного участка — сам объект за это время уже устареет.