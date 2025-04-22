Эксперт оценил идею запретить покупать жилье в России за наличные

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России запрета на покупку жилья за наличные.

В России с целью повышения прозрачности рынка и борьбы с мошенничеством до конца 2025 года могут принять закон, запрещающий проведение сделок с жильем за наличные, если недвижимость стоит более 1 млн рублей. Об этом агентству РИА Новости ранее сообщила автора законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она уточнила, что на рассмотрение в Госдуму проект планируют внести в июне-июле, сам документ уже готов. В пояснительной записке к документу отмечалось, что 10–15% сделок с недвижимостью в РФ проходит за наличные, тогда как в большинстве зарубежных стран действует преимущественно безналичная система расчетов.

Уровень мошенничества в сфере жилья у нас остается достаточно высоким, и внедрение цифровизации, к сожалению, не сократило количество мошеннических схем в сделках с недвижимостью. При этом мошенники, действительно, часто прибегают именно к наличному расчету. Они делают это для того, чтобы лишний раз «не светить» передвижение денежных средств. Таким образом, можно говорить о том, что сделки с недвижимостью, проходящие через банки, более прозрачны. Но я полагаю, что этот механизм не является панацеей. Ведение запрета на покупку жилья за наличные не будет означать, что количество мошеннических сделок с недвижимостью станет меньше. Сейчас злоумышленники часто просят своих жертв перевести деньги на так называемые «безопасные» счета, чтобы якобы «уберечь недвижимость». Поэтому данный запрет может несколько усложнить мошенникам реализацию их схем, но не исключит их проведение. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

В случае введения запрета на проведение сделок с жильем за наличные злоумышленники найдут новые способы обмана граждан с применением цифровых технологий, добавил эксперт.

«При этом добросовестным гражданам, которые, наоборот, считают, что держать свои деньги на банковских счетах небезопасно, и предпочитают хранить их в наличной форме, будет сложнее проводить сделки с недвижимостью. По идее при совершении сделок любой покупатель должен иметь возможность выбрать, как ему удобнее провести расчет - в наличной или в безналичной форме… Кроме того, нужно отметить, что сейчас банки пристально изучают все крупные суммы, которые заводятся на счет, и к таким транзакциям могут возникнуть вопросы с их стороны, то есть у банков могут возникнуть вопросы о происхождении средств. И до выяснения всех обстоятельств счет могут заблокировать, таких случаев достаточно много. Понятно, что они так или иначе решаются, тем не менее определенные риски тут существуют. Банковские учреждения могут злоупотреблять этой историей и блокировать счета, блокировать сделки», - отметил эксперт.

Ракута добавил, что в рамках борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости более перспективной представляется инициатива, предполагающая введение «периода охлаждения» для сделок с жильем. Она подразумевает семидневную приостановку движения на банковских счетах денег, вырученных за продажу недвижимости.

«Понятно, что в случае с наличными ввести такой «период охлаждения» будет чуть сложнее, но, полагаю, соответствующие механизмы тоже можно будет придумать», - заключил специалист.

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