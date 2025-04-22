Доступность элитного жилья в Москве стремительно сокращается

В первом квартале 2025 года на 100 млн рублей можно было купить в среднем 48 квадратных метров элитной жилой недвижимости в Москве, следует из обновленного «индекса миллиона», который составляют аналитики консалтинговой компании NF GROUP. Годом ранее на эту сумму можно было приобрести 63 кв. м элитного жилья.

Отрицательная динамика «индекса миллиона» связана с увеличением средневзвешенной цены предложения на первичном рынке элитной недвижимости Москвы, объясняют аналитики. За прошедший год цена квадратного метра выросла на 30% и впервые превысила 2 млн рублей. Доступность элитных квадратных метров последовательно снижается с третьего квартала 2023 года, когда на 100 млн рублей можно было купить 66 кв. м элитной жилой недвижимости. В четвертом квартале 2024 года «индекс миллиона» составлял 51 кв. м.

Сокращение количества квадратных метров и рост средневзвешенной цены предложения были зафиксированы в 15 из 16 столичных районов, где строится элитное жилье.

Показатель сохранился на прежнем уровне только в Таганском районе. Кроме того, в Москве больше не осталось районов с элитными новостройками, где средневзвешенная цена одного квадратного метра ниже 1 млн рублей.

Максимальное снижение доступности элитного жилья аналитики зафиксировали в районе Хамовники – на 57%. По итогам первого квартала на 100 млн рублей здесь можно приобрести 34 кв. м против 81 кв. м годом ранее. Средневзвешенная цена предложения выросла почти в 2,5 раза за год (+134%) и по итогам марта 2025 года достигла 2,9 млн рублей за квадратный метр.

На втором месте по динамике индекса – район Арбат, где доступность жилья снизилась на 32% за год и по итогам квартала составила 32 кв. м. Средневзвешенная цена предложения здесь выросла на 47% за год до 3,1 млн рублей за квадратный метр.

Самое дорогое новое элитное жилье в Москве расположено в районах Остоженка-Пречистенка и Патриаршие пруды – в обеих локациях на 100 млн рублей можно приобрести по 26 кв. м. Кроме того, Патриаршие пруды вырвались в лидеры по ценам – 3,9 млн рублей за квадратный метр (+69% за год).

В целом, количество лотов, доступных за условные 100 млн рублей, стремительно сокращается, констатируют в NF GROUP. Если пять лет назад в пределах этой суммы предлагалось 1 700 квартир и апартаментов (67% от общего объема предложения), то сейчас - только 690 лотов (23% от общего объема). Наиболее широко такие варианты представлены в Дорогомилово, Замоскворечье и Пресненском районах.