В России могут запретить покупку жилья за наличные

В России до конца 2025 года могут принять закон, запрещающий проведение сделок с жильем за наличные, если недвижимость стоит дороже 1 млн рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение автора законопроекта, зампреда комитета Госдуму по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Она уточнила, что на рассмотрение в Госдуму проект планируют внести в июне-июле, сам документ уже готов. По словам Разворотневой, соответствующую инициативу власти давно обсуждали с профессиональным сообществом.

Изначально ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей, предложили представители российского союза участников рынка недвижимости, который объединяет компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риелторского рынка, как «Самолет плюс» и «Этажи».

В первой половине февраля генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев сообщил, что доля сделок на рынке недвижимости, совершаемых за наличные, достигла исторического максимума за последние 20 лет. 90% покупок квартир на вторичном рынке совершаются без привлечения ипотеки, по его словам. До сентября 2024 года этот показатель находился на уровне 50%.

Он отметил, что реальные скидки на недвижимость составляют 2–3%, однако эта ситуация временная. Шавнев добавил, что продавцы стали чаще соглашаться на торг — 75% собственников готовы предоставить скидку, в среднем на 1,5–2%. Эксперт уточнил, что при снижении ключевой ставки до 16% стоимость квартир начнет расти на 3–5%. Для покупателя это означает потенциальное удорожание объектов недвижимости на 450–800 тыс. рублей, подчеркнул эксперт.