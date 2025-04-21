Названа зарплата для одобрения ипотеки в Санкт-Петербурге

К апрелю с начала 2025 года требования к уровню заработной платы, необходимой для одобрения ипотечного кредита в массовых новостройках Санкт-Петербурга, уменьшились почти на 20 тысяч рублей, а в новостройках бизнес-класса — более чем на 35 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

В материале говорится, что текущая тенденция обусловлена немного снизившимися ставками по рыночной ипотеке. В bnMAP.pro отмечают, что на апрель 2025 года среднее предложение в самых доступных новостройках Санкт-Петербурга — это квартира площадью 42,3 кв. м стоимостью 10,1 млн руб. Сюда относятся все массовые новостройки — как проекты типового класса, так и класса комфорт.

«При ставке 27% годовых, которая характерна для апреля 2025 года, 15-летний кредит с первоначальным взносом в 30% на такую квартиру одобрят лишь тем жителям Петербурга, которые зарабатывают от 270 тыс. руб. в месяц», — пишет издание.

Подчеркивается, что в марте, когда ставка была 28%, требовалось получать почти 280 тысяч рублей для ипотеки на такую же квартиру, а в начале 2025 года, когда ставка составляла 29%, — почти 290 тысяч рублей.

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В новостройках бизнес-класса в Санкт-Петербурге средняя стоимость квартиры составляет 19,6 тысяч рублей за квадратный метр, что соответствует площади в 54,9 квадратных метров. Для того чтобы оформить ипотеку на такое жилье, необходимо иметь доход в размере примерно 525 тысяч рублей в месяц, отмечается в статье.