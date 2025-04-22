Хуснуллин отметил риск сокращения ввода жилья в России

Объемы ввода жилья на территории РФ могут сократиться в 2027-2028 годах, при этом в 2025 году ввод жилья превысит 100 млн кв. м.

Об этом в ходе форума "Малая родина - сила России" сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"У нас сегодня вроде бы все хорошо по жилью, мы в этом году сдадим больше 100 млн кв. м. Это точно, потому что по итогам первого квартала мы сдали уже 32 млн кв. м. Если умножить на четыре, то получается 120 млн кв. м задел по жилью. Но это жилье, которое мы с вами заложили в 2022, в 2023 году. Если мы сейчас не запустим новые проекты, то в 2027-2028 годах у нас будет провал в 30 млн кв. м", - сказал Хуснуллин.

По его словам, ключевая цель по жилью вытягивает на сегодняшний день экономику многих регионов на более высокий уровень.

"Жилье - это качество жизни, это демография и самый большой объем инвестиций", - сказал Хуснуллин.

Необходимо решить множество вопросов, в том числе и по ипотеке, предоставлению земельных участок, уточнил вице-премьер.

Как сообщалось, в 2024 году ввод жилья на территории РФ сократился на 2,4%, до 107,8 млн кв. м. По итогам 2023 года введено более 110 млн кв. м жилья, строительная отрасль показала серьезный рост.