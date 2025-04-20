Силуанов: отмена комиссий в льготной ипотеке не повлияет на выдачу кредитов

Отмена банковских комиссий с ипотечных заемщиков не повлияет на выдачу льготных кредитов. Банки смогут найти выход из положения, правительство РФ будет им помогать, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину министр финансов России Антон Силуанов.

"Я думаю, что ситуация нормальная, люди так же будут получать кредиты, как раньше", - прокомментировал министр идею отменить дополнительные банковские комиссии в рамках программы льготной ипотеки.

Силуанов заверил, что российское правительство со своей стороны делает все необходимое.

"Все деньги, которые необходимы в условиях более высокой ставки, чем мы планировали, мы нашли. Сейчас будут поправки в закон о бюджете, будем соответствующие добавлять ресурсы с тем, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку под 6%", - подчеркнул он.

"Я думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты", - отметил Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета поручил "навести порядок" в области взимания дополнительных банковских комиссий с ипотечных заемщиков, так как, по его словам, далеко не все имеющие право на ипотечные кредиты по льготам решаются их взять из-за таких комиссий.