Греф: отмена комиссий приведет к резкому падению объема выдач ипотеки

Отмена взимания комиссий с застройщиков приведет к резкому падению объема выдачи ипотеки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также отметил, что Сбербанк отменит соответствующие комиссии.

"Будем отменять (комиссии с застройщиков в рамках льготной ипотеки - прим. ТАСС), но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточная", - сказал он.

Греф отметил, что комиссии - это был способ удержать объемы выдачи ипотечных кредитов.

Глава ВТБ Андрей Костин также подтвердил Зарубину готовность отменить комиссии. "Раз президент сказал, сделаем, конечно", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил навести порядок в области взимания дополнительных банковских комиссий с ипотечных заемщиков.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госсовета отмечала, что крупные российские банки по-прежнему берут комиссию с застройщиков, а те в свою очередь переносят эти издержки в стоимость жилья.