Юрист рассказал, за что собственникам жилья может грозить уголовная ответственность

За нелегальную сдачу квартиры собственникам жилья может грозить уголовная ответственность.

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Об этом предупредила москвичей юрист Анастасия Билялова.

— Сдавать свою квартиру в аренду или наем закон не запрещает, однако он требует заключить договор, который помогает защитить интересы обеих сторон — нанимателя и наймодателя, и ежегодно уплачивать налог с дохода, — объяснила юрист.

Если вы получаете доход, но не платите налог, и об этом узнает налоговая служба, вам грозит штраф за непредоставление налоговой декларации. Его сумма — пять процентов от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее тысячи рублей. Также начисляются пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

— Поскольку собственник жилья явно не платил налог умышленно, ему грозит штраф в размере 40 процентов от суммы налога, — добавила Билялова.

Разумеется, сам налог тоже придется заплатить.

— Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до года, — предупредила юрист.

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