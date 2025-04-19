Названа средняя цена ремонта в монолитной «однушке»

Ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в монолитной новостройке обойдется в 1,3 млн — 3 млн рублей, включая материалы и работы. Об этом рассказал гендиректор компании НАТЭК Алексей Орехов, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что базовый ремонт без дизайнерских решений и с бюджетной отделкой будет стоить 13 тыс. рублей за 1 кв. м.

По словам Орехова в однокомнатной квартире монолитного дома минимум несущих стен. Это расширяет возможности при ремонте. Однако, стены из монолита требуют более тщательной подготовки под отделку — поверхности редко бывают ровными. Кроме того, ремонтники, как правило, всегда меняют «родные» стеклопакеты и радиаторы, установленные при сдаче дома.

«Плюсы монолита по сравнению с панелью или кирпичом — в прочности, возможности создавать свободные планировки и в энергоемкости самой конструкции», — считает Орехов.

Он добавил, что монолитный дом «объединяет изоляционные свойства с надежностью и пластичностью формы». Для рационального использования пространства эксперт предложил отказаться от ванны в пользу душевой кабины, предусмотреть встроенные системы хранения и продуманное зонирование.