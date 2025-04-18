Власти предупредили о рисках рассрочки на жилье

К минувшему марту рассрочка в новостройках составила как минимум 1 трлн руб. В такой ситуации следует проявлять бдительность не только покупателям, но и застройщикам, а также банкам, предоставляющим финансирование для строительства, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные, озвученные на конференции Сбербанка «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности».

По словам руководителя департамента регулирования Центробанка Александра Данилова, рассрочку на покупку квартиры часто рекламируют как обещание в дальнейшем перейти на ипотеку на выгодных условиях, однако это лишь предположение, а не гарантия.

Он обратился к потенциальным покупателям жилья с призывом быть ответственными в отношении своих финансов и реалистично оценивать свои финансовые возможности. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, к платежной дисциплине стоит относиться внимательнее и застройщикам, а также банкам, финансирующим строительство. Он отметил, что некоторые участники рынка смотрят лишь на темпы продаж — при использовании рассрочек они не падают, сделок заключается столько же.

«Придет время, после ввода будет раскрытие эскроу. В определенный момент это (соотношение сделок в новостройках к полученным деньгам. — Прим. ред.) может не сойтись», — отметил замглавы ведомства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за распространение рассрочки в новостройках и на тот период, когда новостройка уже введена в эксплуатацию. Для этого, по его словам, необходимо сделать такую недвижимость предметом банковского залога.