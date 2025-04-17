В «Домклик» оценили изменение цен на новостройки и «вторичку»

По итогам минувшего марта средняя цена 1 кв. м в новостройках России повысилась на 0,4%, до 172,1 тыс. руб., сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка (ЦФА).

На вторичном рынке повышение оценивается в 0,6%, цена выросла до 113,2 тыс. руб. за «квадрат». По итогам марта самая высокая стоимость 1 кв. м в ипотечных сделках Сбербанка зафиксирована в Москве (355 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (243,8 тыс. руб.), Московской области (190,5 тыс. руб.),

Республике Татарстан (186,5 тыс. руб.) и Ленинградской области (171,2 тыс. руб.).

Минимальные показатели наблюдаются в Пензенской области, Удмуртской Республике, Воронежской и Самарской областях.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в январе – марте 2025 года в России ввели 7,3 млн кв. м многоквартирного жилья. Данное значение на 17,2% уступает уровню аналогичного периода 2024-го. В тот период девелоперы сдали 8,8 млн кв. м жилья.