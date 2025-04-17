Россияне отложили покупку недвижимости

Две трети опрошенных россиян, которые имеют планы на приобретение недвижимости, отложили ее покупку на 1-2 года в ожидании падения цен на недвижимость и снижения рыночных ставок, треть - планирует покупку в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса в исследовании издания "Т-Ж" (журнал Т-Банка).

"Среди опрошенных, которые планируют покупать недвижимость в ближайшие пару лет, ровно треть - 33,2% - собираются заключить сделку в ближайшее время, а оставшиеся две трети отложили покупку на год - два. Респонденты, которые отложили покупку на год - два (до 66%), ждут падения цен на недвижимость и снижения рыночных ставок по кредитам: этих сигналов ждет 48 и 51% опрошенных соответственно", - говорится в сообщении.

Брать ипотеку при ставке выше 10% согласны только 27% опрошенных. При ставке от 6 до 10% - 44%, а почти треть опрошенных - 28% - надеется дождаться ставки меньше 6%. Но ставка ниже 6% маловероятна исходя из прошлых данных. Чаще всего люди готовы ждать год - два: 45% среди тех, кто ждет снижения рыночных ставок. 37% указали срок от трех до пяти лет, 6% выбрали ответ "не больше года", 13% - "больше пяти лет".

В "Т-Ж" отмечают, что чем больше сумма накоплений, тем больше доля тех, кто готов к сделке сейчас. Среди тех, кто готов обменять старую квартиру с доплатой на новую, 40% готовы к покупке в ближайшее время. А среди тех, кто скопил меньше 20% первоначального взноса, - только 24%.

В опросе приняли участие 2,2 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. планирующих покупку недвижимости.