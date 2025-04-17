Средний срок ипотеки в России достиг рекорда

В России наблюдается рост среднего срока ипотечных кредитов. В феврале этот показатель увеличился на пять месяцев и достиг рекордных 26 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В минувшем феврале средний срок по выданным жилищным ссудам составил 309,8 месяца. Речь идет как о новостройках, так и о «вторичке». Вместе с тем в сегменте ипотеки на строящееся жилье это значение в феврале достигло порядка 27 лет (323 месяца).

В регуляторе связали эту динамику с ростом цен на жилье. Уточняется, что банкам и заемщикам приходится увеличивать срок кредита, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке оставался посильным.

По словам управляющего директора группы ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Екатерины Самышиной, стоимость недвижимости в ряде регионов растет приблизительно на 20% за 12 месяцев. В ЦБ уточнили, что в настоящее время свыше 50% выдаваемых жилищных кредитов заемщики будут планово закрывать уже на пенсии.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков ВТБ сообщило, что в Крыму лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего числа сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%).