Срок ипотеки в России приблизился к рекорду

В России значительно вырос средний срок ипотечных кредитов. По данным Банка России, только за февраль 2025 года он увеличился сразу на пять месяцев и достиг 309,8 месяца — почти 26 лет. Это один из рекордных показателей за всю историю наблюдений. В сегменте ипотек на строящееся жилье срок приближается к 27 годам (323 месяца), пояснили «Известиям» в ЦБ.

© Lenta.ru

Рост продолжительности займов связан, в первую очередь, с подорожанием недвижимости. Чтобы сохранить приемлемый уровень ежемесячных выплат, банки и заемщики увеличивают срок кредитования, уточнил регулятор. Особенно заметно это на первичном рынке, где цены продолжают расти на фоне действия льготных программ, отметил старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, рост цен во многом обусловлен не увеличением себестоимости, а искусственным завышением со стороны застройщиков.

По данным участников рынка, в некоторых регионах жилье дорожает на 20% в год. Чтобы сохранить доступность, заемщики растягивают выплаты на 30 лет, рассказала управляющий директор группы ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Екатерина Самышина.

Как отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, рекордное увеличение срока обусловлено также ростом доли льготных программ. В феврале рыночная ипотека составила лишь 13% от общего объема — минимум за весь период наблюдений. Льготные программы позволяют брать кредиты под ставку ниже инфляции, что снижает мотивацию к быстрому погашению, добавил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

На ситуацию влияет и политика ЦБ по ограничению долговой нагрузки: банки снижают суммы ежемесячных платежей, что удлиняет срок кредитов. Кроме того, на фоне высокой доходности вкладов заемщики предпочитают брать кредиты надолго, а свободные средства размещать в банках.

Дополнительным фактором стало и психологическое восприятие. В условиях нестабильности заемщики делают выбор в пользу более длительных сроков, рассчитывая на будущий рост доходов или возможность рефинансирования. Более длинный срок ссуды воспринимается как финансовая «подушка безопасности», пояснили в ВТБ.

По данным ЦБ, более половины новых ипотечных заемщиков планируют выплачивать кредиты уже после выхода на пенсию. В 2022 году этот показатель составлял 39%. При этом регулятор напоминает: чем длиннее срок кредита, тем выше потенциальные риски. Согласно Стандарту защиты прав ипотечных заемщиков, рекомендованный максимальный срок — 30 лет.