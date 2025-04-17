Россиян предупредили о схеме мошенников с арендой жилья

Мошенники начали обманывать россиян по сценарию с арендой жилья: они публикуют выгодные объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах и предлагают пройти регистрацию в системе «Умный дом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

Компания раскрыла новую схему мошенников с арендой жилья в крупных российских городах. От действий злоумышленников пострадали 1000 граждан, у которых похитили 11,7 миллиона рублей.

«Злоумышленники размещают объявления о сдаче внаем квартир в новых ЖК, назначают встречу, а для входа на закрытую территорию предлагают пройти регистрацию в системе "Умный дом", благодаря которой получают доступ к банковскому счету пользователя», — сообщили в F6.

Ранее мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг». Они связываются со своей жертвой и просят включить демонстрацию экрана.