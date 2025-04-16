Цены на новостройки в России выросли

В первом квартале 2025 года стоимость новых жилых объектов в России увеличилась на 2,4%, что ниже показателя инфляции, который составил 3,7%. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на «Дом.РФ».

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Как уточняется, в марте 2025 года цены на новостройки в России увеличились на 1,1% (после +1% в феврале и +0,3% в январе). Госкомпания отметила, что из 68 проанализированных субъектов РФ стоимость новостроек в первом квартале повысилась в 61 регионе, в том числе в 31 из них темпы роста были выше, чем в среднем по стране.

В первом квартале текущего года в Севастополе, Новгородской и Орловской областях цены на первичное жилье выросли больше всего — на 14%, 7,4% и 6,6% соответственно. В Москве, по данным индекса «Дом.РФ», стоимость жилья увеличилась на 5,5%, а в Санкт-Петербурге — на 1,4%.

В некоторых регионах цены на первичное жилье снизились. К ним относятся Амурская, Ульяновская, Архангельская области, Забайкальский и Хабаровский края, Хакасия и Ханты-Мансийский автономный округ.