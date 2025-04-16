Названа причина, по которой не стоит покупать квартиру с отделкой

Готовые квартиры от застройщиков кажутся хорошим вариантом, ведь не нужно тратить время и силы на ремонт. Однако за этой внешней привлекательностью могут скрываться подводные камни, заявила в беседе с радио Sputnik архитектор Мария Боровская.

По словам эксперта, сейчас зачастую застройщики экономят на трубах отопления, которые должны разматываться цельно от стояка до каждой батареи, «а у них идут спайки». Потом выясняется, что возникла протечка, отмечает специалист.

Боровская подчеркнула, что в подобных квартирах состояние бетонной конструкции также вызывает вопросы — через некоторое время эксплуатации стены могут начать портиться. Особую угрозу представляет скрытая проводка. По словам Боровской, в стены нередко укладывают провода низкого качества, что увеличивает вероятность возникновения коротких замыканий и даже пожаров.

Работы по сантехнике выполняются с низким качеством. Непрофессиональные мастера совершают ошибки при установке канализационных систем, что приводит к регулярным засорам и застою воды в санузлах. Для решения этих проблем требуется полный демонтаж отделки и проведение капитального ремонта, пояснила собеседница.

В этой связи она не рекомендует своим клиентам брать квартиры с ремонтом от застройщика. По словам Боровской, в таком случае «часто все делается тяп-ляп».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на отчет «Дом.РФ» сообщили, что к 2027 году в России может возникнуть нехватка жилья в размере 30 миллионов квадратных метров в связи с уменьшением количества стартующих проектов в сфере строительства.