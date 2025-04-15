Крупнейшие банки стали снижать ставки по рыночным ипотечным программам

Крупнейшие российские банки стали снижать ставки по рыночным ипотечным программам. Так, Сбер с апреля уменьшил на 1,5 процента ставку при приобретении жилой недвижимости через сервис «Домклик»: минимальная ставка на покупку первичном рынке составляет 25,4 процента, а на вторичном — 25,8 процента.

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Кроме того, ВТБ также сделал ипотеку более доступной, удешевив ее на 1,1-1,6 процента. Ставки по кредитам на приобретение квартиры с учетом ряда условий будут от 26,7 процента, а на возведение дома — от 27,4 процента, передает «Российская газета».

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подробно разъяснять гражданам актуальную ситуацию на рынке недвижимости, в том числе в сегменте ипотечного кредитования. По словам главы государства, в последнее время спрос на жилье падает, что руководитель ведомства связал с завершением программы льготной ипотеки и высоким показателем ключевой ставки.

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко во время встречи с Путиным также отметил, что основным приоритетом для «ДОМ.РФ» остается создание условий, в которых жилье станет доступно для всех россиян.