Москвичи продали десятки тысяч квартир на вторичном жилье

С января по март в Москве было зарегистрировано 33 909 переходов прав на жилье по договорам купли-продажи и мены жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Отмечается, что с начала года интерес к покупке квартир на вторичном рынке Москвы не снижается, а с февраля по март число регистраций держится на уровне свыше 12 тысяч переходов прав. Совокупный квартальный показатель при этом превысил данные первых трех месяцев прошлого года на 3,7 тысячи сделок, отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

В основном москвичи приобретают квартиры в массовом сегменте жилья в границах «старой» Москвы. Доля дорогостоящих лотов менее существенна.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (30 155 сделок) рост составил 12,5 процента, к показателям 2023 года (33 144) — 2,3 процента.

Ранее стало известно, что медианная цена квадратного метра в столице на второй квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей. В 2024 году средний ценник на жилплощадь в Москве равнялся 175,6 тысячи рублей. Таким образом, за год стоимость «квадрата» в столичных квартирах выросла более чем на тысячу рублей (0,62 процента). Отмечается также, что за первые три месяца 2025 года жилье в Москве подорожало сильнее, чем за весь 2024-й. Так, если с января по март готовые объекты прибавили в цене 1,3 процента, то по итогам 2024 года — только 0,7 процента.