Названы самые востребованные у «ипотечников» города Крыма

В Крыму лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов за год стали Евпатория (18% от общего числа сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%). Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков ВТБ.

Мониторинг показал, что среди получателей ипотечных кредитов наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры в новых домах, площадь которых не превышает 40 квадратных метров.

В банке сообщили, что среди покупателей квартир в Крыму значительную часть составляют клиенты из других регионов. На фоне этой тенденции в структуре выдач ипотечных кредитов на жилье в Крыму в ВТБ преобладают дистанционные сделки. По итогам первого квартала 2025 года около 60% ипотечных кредитов на покупку недвижимости в регионе были оформлены полностью в электронном формате.

Согласно данным банка, в первом квартале 2025 года около 90% всех ипотечных кредитов в Республике Крым и Севастополе были выданы по льготным программам. Наиболее востребованной программой в регионе остается семейная ипотека.

В начале апреля в государственной компании «Дом.РФ» заявили, что в первом квартале текущего года спрос на ипотечные кредиты в России снизился почти в два раза. Это произошло в основном за счет рыночных программ: количество выданных кредитов уменьшилось на 63%, а их объем — на 72%.