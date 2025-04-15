В России резко вырос один из видов аренды жилья

Рынок краткосрочной аренды в России демонстрирует активный рост. В общей сложности в марте в стране сдавали 314 тыс. квартир и 79 тыс. загородных домов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Путешествий».

Как отмечается, год к году значения увеличились на 37% и 69% соответственно. По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина, в краткосрочную аренду в России в целом сдают около 300 тыс. лотов. Каждый год значение увеличивается на 20–30% во всех регионах, подчеркивает собеседник.

В консалтинговой компании CMWP сообщили, что в ряде регионов в жилье и апартаментах для краткосрочной аренды останавливается до 30–50% от суммарного числа прибывающих туристов. По словам руководителя направления стратегического консалтинга Nikoliers Олега Германенко, в разгар туристического сезона в самых востребованных местах особенно остро ощущается нехватка хороших номеров.

По мнению Мусина, одним из ключевых аспектов развития рынка краткосрочной аренды является увеличение количества покупателей-инвесторов, которые целенаправленно приобретают недвижимость. В период действия государственных программ льготного ипотечного кредитования они были особенно активны в сегменте новостроек, отметил собеседник.

Ранее юрист Анастасия Билялова заявила агентству «Прайм», что собственнику квартиры может грозить тюрьма за ее сдачу без уплаты налога.