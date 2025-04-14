Как правильно выбрать загородный дом или дачу

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, какие факторы нужно учитывать россиянам при покупке загородного дома.

В частности, по словам специалистов, в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, насколько легко можно добраться до места назначения. Если планируется часто ездить в город, то важно учесть не только расстояние, но и наличие общественного транспорта, а также удобство его расписания и загруженность дорог в часы пик, отмечают эксперты.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, важно, чтобы поблизости были службы доставки, пункты выдачи заказов, а также другие сервисы, которые делают жизнь за городом удобнее.

«А если в семье есть дети, стоит обратить внимание на детскую инфраструктуру. Даже при сезонном проживании здорово, когда рядом есть спортивные и творческие секции, где ребенок сможет с пользой проводить время», — подчеркнул эксперт.

Он советует изучить особенности местности. Ровные участки подходят для строительства, а на наклонных придется дополнительно укреплять почву. Важно учесть возможность подтопления: если участок находится в низине, рядом с водоемом, нужно проверить уровень грунтовых вод и состояние системы водоотвода, пояснил собеседник. По его словам, влаголюбивые растения, такие как ива или ольха, могут свидетельствовать о высоком уровне воды. Наличие хвойных деревьев или злаков, например пырея, говорит о хорошей дренированности почвы, отметил он.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, стоит обязательно обратиться к строительному эксперту и проверить объект на предмет качества постройки при выборе дома на «вторичке». Как уточнил он, ошибки в фундаменте, несущих конструкциях и прочих конструктивных элементах могут быть незаметны для обывателя, однако через несколько лет придется сносить дом и строить новый.