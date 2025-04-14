К 2027 году дефицит жилья в России может составить 30 миллионов квадратных метров из-за сокращения числа запуска новых проектов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет «Дом.РФ».

Как отмечается, такая динамика может наблюдаться в случае оживления интереса к покупке жилья со стороны россиян. В госкомпании обратили внимание на то, что в первом квартале 2025 года из-за уменьшения спроса на жилье застройщики уменьшили количество новых проектов на 24% по сравнению с прошлым годом. В результате было построено 8,1 млн квадратных метров жилья.

В случае сохранения высоких процентных ставок и низких продаж, согласно прогнозу «Дом.РФ», объемы строительства в России будут снижаться в течение всего 2025 года. Даже если ключевая ставка снизится до 7,5–8,5% в 2027 году, российские строительные компании не смогут увеличить количество новых проектов из-за длительных сроков строительства, считают в фирме.

Представители строительной отрасли, которые были опрошены изданием, также выражают опасения, связанные с перспективами рынка недвижимости. Из-за роста стоимости финансирования и отмены льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года застройщики вынуждены корректировать свои планы.

По словам генерального директора группы «Самолет» Анны Акиньшиной, компании уже сократили запуск новых проектов и теперь сосредоточены на точечной застройке в высокомаржинальных районах. Директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова также указывает на то, что из-за высоких ставок по кредитам многие россияне откладывают покупку квартир.