Рост строительного сектора ускорился до 11,9%

Рост строительного сектора в феврале ускорился до +11,9% год к году после +7,4% в январе. Об этом стало известно на совещании вице-премьера Александра Новака по текущей экономической ситуации 11 апреля, сообщили в Правительстве РФ.

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Темпы роста производства в химической промышленности, машиностроении в январе - феврале сохранились на сопоставимом уровне по итогам прошлого года. В потребительском сегменте высокие темпы сохраняет сфера общественного питания - рост в январе - феврале 2025 года на уровне 2024 года: +9% год к году.

Уже более полугода высокие темпы роста экономики сопровождаются низкой безработицей: в январе и феврале она составила 2,4%. Кроме того, сохраняется тенденция к увеличению оплаты труда населения. Так, в январе зарплаты выросли на 17,1% в номинальном и на 6,5% в реальном выражении.

По итогам совещания Новак поручил Минэкономразвития и Минфину подготовить доклад о текущей ситуации в экономике и актуальных рисках во втором-четвертом кварталах 2025 года. Министерству строительства поручено проанализировать ситуацию в строительной отрасли в целом, а также спрогнозировать спрос и предложение на стройматериалы на среднесрочный период до 2028 года включительно. Минсельхозу предстоит отчитаться о ходе посевной кампании и других вопросах, касающихся развития отрасли.

Как писала «Парламентская газета», ранее в Минстрое жаловались, что экономика некоторых строительных проектов на территории России находится на грани.