Назван самый выгодный вид ипотеки

В текущих условиях на рынке россиянам лучше всего брать семейную ипотеку. Самый выгодный вид жилищных кредитов назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

По словам специалиста, рыночные ставки, которые сейчас достигают 27-28 процентов годовых, мало кто может себе позволить.

«Если брать среднестатистическую российскую квартиру, которая стоит около 6 миллионов рублей, то платеж по "Семейной ипотеке" будет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. А вот если это рыночная ипотека под 28 процентов, то заемщику придется 25 лет выкладывать по 112 тысяч рублей», — рассказал Ракута и подытожил, что сумма отличается в четыре раза.

Аналитики института развития «Дом.РФ» отметили, что на рыночные программы приходится всего 13 процентов в общем объеме выдач кредитов на жилье — ими пользуются лишь в крайних случаях, когда без заемных средств не обойтись.

Ранее россияне назвали приемлемый процент по ипотеке. Так, более половины опрошенных признались, что готовы взять кредит на жилье со ставкой 15-18 процентов годовых.