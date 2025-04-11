Россиянам назвали самый выгодный вид ипотеки

Lenta.ru

В текущих условиях на рынке россиянам лучше всего брать семейную ипотеку. Самый выгодный вид жилищных кредитов назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

Назван самый выгодный вид ипотеки
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По словам специалиста, рыночные ставки, которые сейчас достигают 27-28 процентов годовых, мало кто может себе позволить.

«Если брать среднестатистическую российскую квартиру, которая стоит около 6 миллионов рублей, то платеж по "Семейной ипотеке" будет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. А вот если это рыночная ипотека под 28 процентов, то заемщику придется 25 лет выкладывать по 112 тысяч рублей», — рассказал Ракута и подытожил, что сумма отличается в четыре раза.

Аналитики института развития «Дом.РФ» отметили, что на рыночные программы приходится всего 13 процентов в общем объеме выдач кредитов на жилье — ими пользуются лишь в крайних случаях, когда без заемных средств не обойтись.

Ранее россияне назвали приемлемый процент по ипотеке. Так, более половины опрошенных признались, что готовы взять кредит на жилье со ставкой 15-18 процентов годовых.

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