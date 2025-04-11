Что будет с ценами на аренду жилья в России с 1 мая

Эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по ценам на аренду жилья в России со следующего месяца. В частности, они рассказали, как изменится стоимость съемных квартир.

По словам заместителя директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксаны Поляковой, долгие майские праздники немного охладят арендный рынок. При дальнейшем увеличении экспозиции собственникам сдаваемых квартир придется задуматься, стоит ли держать цены, отметила она. Собеседница не исключила того, что некоторые наймодатели начнут предоставлять скидки — в среднем 5–7%. Она отметила, что это касается тех, кто опасается простоя квартир и желает сдать свои объекты в мае-июне.

По мнению руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, на рынке не прогнозируется как существенного повышения цен на съемное жилье, так и их падения. Он подчеркнул, что незначительный рост ставок возможен в отдельных городах и регионах, где в экспозицию в сегмент долгосрочной аренды могут выйти инвестиционные квартиры.

«Однако говорить о глобальной тенденции и значительном росте медианных ставок преждевременно. Особенно о динамике, близкой к показателям горячего сезона — августа и сентября, месяцев с наиболее высоким спросом в течение года», — заявил Жуков.

Также эксперты рассказали, как изменятся цены на посуточную аренду загородного жилья. По словам руководителя строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, тут ждать снижения цен не стоит, при этом традиционное повышение все же будет.