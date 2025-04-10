В Госдуме прокомментировали слова Путина об ипотеке

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина об ипотеке. Об этом пишет RT.

Она отметила важность разъяснения условий по кредиту.

«Когда люди понимают механизмы ценообразования, условия ипотеки, динамику спроса и предложения, они меньше подвержены панике и действиям спекулянтов», — подчеркнула она.

Как уточнила политик, прозрачность информации снижает риск искусственного ажиотажа, а также позволяет рынку функционировать более стабильно.

Ранее Путин заявил, что россиянам необходимо лучше разъяснять текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования.