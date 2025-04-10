Названа зарплата, с которой банки одобрят ипотеку

Лера Букина

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру в ипотеку на льготных условиях, гражданину РФ необходимо подтвердить свой ежемесячный доход в размере около 100 тысяч рублей. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, передают «Аргументы и факты».

Названа зарплата, с которой банки одобрят ипотеку
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При этом, как уточнил специалист, для займов по рыночным ставкам зарплата должна быть в 2,5 раза выше указанного уровня. По словам эксперта, в случае оформления «Семейной ипотеки» под 6% с первоначальным взносом в размере 20%, заемщику предстоит в течение 25 лет ежемесячно вносить 30, 4 тыс. рублей. Расчет производился с учетом цены «однушки» в 5,9 млн рублей.

«Для одобрения кредита нужно иметь доход порядка 100 тыс. рублей в месяц. Но это только для тех, у кого не больше одного несовершеннолетнего ребенка в семье и нет других займов», - заявил Ракута, отметив, что на каждого ребенка банки прибавляют к расходам не менее 15 тыс. рублей.

В случае, если покупатель не имеет права на льготное кредитование, ему придется ориентироваться на рыночные условия. При ставке в 28% годовых ежемесячный платеж составит 112,2 тыс. рублей. Шансы на получение кредита возрастут, если доход покупателя составляет хотя бы 250 тыс. рублей, подчеркнул специалист.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на собственную аналитику сообщило, что российским гражданам в среднем необходимо от 1,2 до 2,7 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Однако, как отмечалось, для этого люди не должны совершать никаких трат со своей зарплаты.

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