Россияне массово отвернулись от ипотеки

В первом квартале 2025 года россияне массово расхотели брать ипотеку — спрос на жилищные кредиты сократился почти вдвое. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ» в своем Telegram-канале.

Так, российские банки с января по март выдали 146 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 612 миллиардов рублей. В количественном выражении это на 49 процентов уступает показателям того же периода в 2024 году, а в денежном — на 42 процента.

Аналитики связывают столь сильное снижение выдач с завершением массовых льготных программ ипотеки и слишком высокими ставками по рыночным. Выдачи таких кредитов сократились на 63 процента по количеству и на 72 процента — по объему.

При этом доля льготных программ в общем объеме выдачи выросла на 10 процентных пунктов — теперь они занимают 59 процентов. По объему средств показатель тоже увеличился на 10 процентных пунктов и достиг 80 процентов.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что ипотека в России будет выгоднее аренды, если ставки по ней опустятся до 3-4 процентов в столичных российских городах и до 5-7 процентов в регионах.