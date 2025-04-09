Экономист подсчитал, когда ипотека станет выгоднее аренды

Ипотека станет выгоднее аренды, когда кредитные ставки опустятся до 3–4% в столичных регионах и 5–7% — в других субъектах, подсчитал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Чтобы ипотека была однозначно выгоднее, чем аренда, кредитные ставки на рынке, в том числе на вторичку, должны быть не выше годовой стоимости аренды, деленной на цену квартиры. В России это 3–4% в столичных городах и 5–7% в провинции», — сказал Бахтин «Газете.ру».

По его словам, даже до резкого повышения ключевой ставки аренда была выгоднее ипотеки: арендатор в Москве платил в год 3–4% от стоимости квартиры, а заемщик — 8–12% в год только на процентах.

«Сейчас при текущих ставках по ипотеке перевес тем более в сторону аренды. И так останется на многие годы», — констатировал экономист.

Но есть и исключения, уточнил Бахтин. Речь идет о покупке в ипотеку жилья в городах и районах, где оно в принципе недорогое, ипотеке с околонулевыми ставками — сельской, «Дальневосточной» и «Арктической», а также о покупке жилья, рост стоимости которого перекрывает переплату за ипотеку.

«Условно говоря, нужно так удачно взять объект, чтобы при его будущей продаже вы могли себе позволить купить жилье еще лучшего качества», — пояснил Бахтин.

Однозначно сказать, что выгоднее — ипотека или аренда, нельзя, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, ответ на этот дискуссионный вопрос зависит от того, что является приоритетом для конкретного человека: кто-то предпочтет вносить минимальные ежемесячные платежи за аренду и иметь возможность сменить жилье в случае необходимости, другие же готовы к повышенной финансовой ежемесячной нагрузке ради перспективы оформления жилья в собственность, указывает эксперт.