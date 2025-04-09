Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в два раза. В регионе стягивают дополнительные силы, сообщает Первый канал. Площадь природных пожаров за сутки там выросла до 40 тысяч гектаров. Огонь подошел вплотную к поселкам и где-то даже перекинулся на жилые строения. Тушение осложняет штормовой ветер, который раздувает пламя и дым на много километров. Между тем, за минувшие сутки от огня в Забайкальском крае защищены 6 населенных пунктов и 2 фермерских хозяйства. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС. К тушению привлечены более 900 человек, используется 170 единиц техники. Ранее в лесах Забайкальского края из-за пожаров был введен режим ЧС.