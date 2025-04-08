В ГД намерены ограничить продажу микродолей в квартирах

Государственная дума РФ планирует возобновить работу над законопроектом, ограничивающим продажу микродолей в квартирах. Продажа и регистрация будут разрешены только в отдельных комнатах, заявила журналистам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на полях всероссийского жилищного конгресса в университете "Сириус".

Федеральный закон, запрещающий собственникам жилья делить имущество на микродоли, вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Согласно закону, доля в праве собственности на жилье не может быть менее 6 кв. м на одного человека.

"Борьбу с микродолями мы обсуждали на последнем заседании нашего комитета. У нас есть законопроект, принятый в первом чтении еще в прошлом созыве [Госдумы]. Там действительно был запрет на продажу долей, если они составляют меньше, чем индивидуально-обособленное помещение. К сожалению, все-таки прошли поправки в Семейный кодекс, где эти доли ограничили 6 кв. м. Но на самом деле проблем осталось много, и поступает в Госдуму большое количество "инициатив", связанных с ликвидацией микродолей. Мы возобновим работу над законопроектом, который был принят в первом [чтении в прошлом созыве]", - сказала Разворотнева.

Она уточнила, что законопроект предусматривает поправки в жилищный и гражданский кодексы. Также, по словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, обсуждается введение возможности регистрироваться в жилье только при наличии оформленного права на обособленное помещение.

Всероссийский жилищный конгресс проходит при поддержке Минстроя РФ на федеральной территории Сириус. Форум в этом году объединил 8 тыс. экспертов из всех регионов России. Участники конгресса обсуждают будущее девелоперского и риэлторского бизнеса, развитие рынка недвижимости, строительства и ипотечного кредитования.