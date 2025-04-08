Квартиры на вторичном рынке невозможно продать: что делают собственники

Срок экспозиции готовых квартир в российских мегаполисах продолжает расти — за I квартал 2025 года он увеличился еще на 4%, объявления о продаже оставались активными в среднем 110 дней, подсчитали в «Яндекс Недвижимости».

Под конец 2024 года средний срок экспозиции составлял 107 дней, в III квартале — 102 дня, во II квартале — 93 дня, в I квартале — 87 дней. С I квартала 2024 года рост составил в среднем 28%, или 24 дня.

Дольше всего вторичные квартиры в I квартале 2025-го продавались в Волгограде (137 дней, +6% к IV кварталу 2024 года), Новосибирске (131 день, +13%), Краснодаре (123 дня, +5%), Красноярске (122 дня, +8%) и Воронеже (122 дня, +16%).

При этом собственников, готовых к скидкам, становится меньше, констатируют в «Яндекс Недвижимости». Если в конце 2024 года цена снижалась в 52% объявлений, то в I квартале 2025 года доля таких лотов составляет лишь 48%. А объявлений, где собственники повышают цену, становится больше: 9,2% объявлений в I квартале против 8,4% кварталом ранее.

Сокращается и размер скидок: в конце 2024 года средний дисконт в городах-миллионниках составлял чуть более 4,7%, в I квартале 2025 года — уже чуть менее 4,6%. Снижение количества объявлений со скидками в «Яндекс Недвижимости» связывают с фиксацией ключевой ставки на уровне 21%.